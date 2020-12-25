Череповчане Артем Арефьев и Евгения Лаленкова завоевали золото всероссийских соревнований по конькобежному спорту

25.12.2020 [Спорт]

Череповчане Артем Арефьев и Евгения Лаленкова завоевали первые места на Всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту "На призы "Конькобежного центра "Коломна", который прошел в Подмосковье 24-25 декабря.

Артём Арефьев одержал победу на пятисотметровой дистанции среди мужчин, и занял второе место на тысяче метров. Третье место занял ещё один вологжанин, Николай Трусов. 

Евгения Лаленкова была первой на дистанции 1500 метров у женщин. Дарина Кренделева завоевала "серебро" на дистанции 1000 метров среди юниорок.

Так же отметим Артёма Езичева, которому не хватило 1 десятой секунды для попадания в призовую тройку на дистанции 500 метров среди юниоров. В итоге у него четвертое место.
 

Тэги: конькобежный спорт

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