Обвиняемого в краже силоса жителя Кадникова освободили от уголовной ответственности

Суд огласил оправдательный приговор 49-летнему жителю Кадникова, обвиняемому в краже силоса.

По версии следствия, ночью 13 февраля 2020 года подсудимый похитил в деревне Большое село 540 кг силоса, принадлежащего АО “Вологодский картофель”, сложил его в мешки, а затем, при помощи неустановленных лиц погрузил мешки в автомобиль ”УАЗ”. Сумма ущерба составила 3186 рублей. В суде мужчина отрицал вину. Сторона защиты представила доказательства того, что стоимость ущерба была завышена.

«Мировой судья установил, что в действительности общая стоимость похищенного имущества составляет 481 рубль 50 копеек (исходя из стоимости силоса за 1 тонну в размере 891 рубль 66 копеек и объема похищенного – 540 кг). Это не образует уголовно-наказуемого деяния и в соответствии со ст. 7.27 КоАП РФ является мелким хищением», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области

В связи с отсутствием в его действиях состава преступления, подсудимый был оправдан. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.