Кремлевскую ёлку в этом году покажут по телевизору

Телеверсию Кремлевской ёлки покажут на канале «Карусель» 31 декабря в 18 часов. Новогодний спектакль впервые за 66 лет из-за эпидемиологической ситуации пройдёт в Кремлевском дворце без зрителей.

— В эфире пройдет трансляция волшебного мюзикла «Пятое время года, или Кто придумал Новый год» со сцены Государственного Кремлёвского дворца. Главные герои сказки — Хранитель Праздничных Традиций и Гаджет — разгадают тайны Нового года, познакомятся с культурой его празднования в разных странах и узнают всё о пятом времени года. Персонажи спектакля совершат увлекательное путешествие с помощью «Времялёта» и посетят Политехнический музей, Древний Рим, Италию эпохи Возрождения и Петровскую Россию, — сообщается на сайте правительства Вологодской области.

По словам организаторов, телевидение позволяет сделать картинку более динамичной, объемной. Кроме того, юные зрители смогут увидеть спектакль с разных ракурсов, рассмотреть детали.