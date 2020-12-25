Вологжанин потратил 14 тысяч рублей с карты знакомого, с которым отдыхал в бане

В Вологде полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты 44-летнего местного жителя.

Потерпевший заявил о несанкционированном списании с его счёта 14 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области. Выяснилось, что накануне мужчина отдыхал в бане с 36-летним приятелем. Вместе они делали ставки на спорт, после чего пострадавший уснул. Тогда знакомый взял его телефон, к которому была привязана карта, и сделал ещё несколько ставок, которые оказались неудачными.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы и крупный штраф.

Пресс-служба областного УМВД также сообщает о раскрытии ещё одной кражи с банковской карты в Бабаево. Потерпевший потерял кошелёк с картами на улице, а после стал получать сообщения о списаниях с его счёта. Сумма ущерба составила 3000 рублей.

Подозреваемым оказался 28-летний ранее судимый местный житель. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции, где он признался в содеянном. Он рассказал, что нашёл карту на улице и оплачивал ей покупки в магазинах бесконтактным способом.

По данному факту также возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы и крупный штраф.