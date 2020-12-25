В Великом Устюге брак россиянки и жителя республики Таджикистан расторгли через суд

Жительница Великого Устюга и приезжий из республики Таджикистан заключили фиктивный брак, чтобы иностранец получил вид на жительство в России.

Прокуратура сообщает, что целью мужчины и женщины было не создание семьи, как предписывает законодательство, а «получение гражданином Республики Таджикистан вида на жительство без учета утвержденной Правительством Российской Федерации квоты, а гражданкой Российской Федерации денежного вознаграждения за указанную сделку». То есть, по сути, брак был фиктивным.

— В целях устранения нарушений семейного законодательства Великоустюгская межрайонная прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о признании брака недействительным и аннулировании записи акта гражданского состояния о заключении брака между гражданкой России и гражданином Республики Таджикистан. Решением Великоустюгского районного суда исковые требования межрайонной прокуратуры признаны обоснованными и удовлетворены, — отмечают в ведомстве.

Решение суда в законную силу не вступило.