В Великом Устюге брак россиянки и жителя республики Таджикистан расторгли через суд

25.12.2020 [Общество]

Жительница Великого Устюга и приезжий из республики Таджикистан заключили фиктивный брак, чтобы иностранец получил вид на жительство в России. 

Прокуратура сообщает, что целью мужчины и женщины было не создание семьи, как предписывает законодательство, а «получение гражданином Республики Таджикистан вида на жительство без учета утвержденной Правительством Российской Федерации квоты, а гражданкой Российской Федерации денежного вознаграждения за указанную сделку». То есть, по сути, брак был фиктивным.

— В целях устранения нарушений семейного законодательства  Великоустюгская межрайонная прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о признании брака недействительным и аннулировании записи акта гражданского состояния о заключении брака между гражданкой России и гражданином Республики Таджикистан. Решением Великоустюгского районного суда исковые требования межрайонной прокуратуры признаны обоснованными и удовлетворены, — отмечают в ведомстве. 

Решение суда в законную силу не вступило.

Тэги: фиктивный брак

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