В Вологде разыскивают мужчину, который украл у пьяного посетителя кафе пакет с поисковым магнитом

24.12.2020 [Происшествия]

В Вологде полицейские разыскивают подозреваемого в краже. Инцидент произошёл в кафе на улице Ильюшина в конце октября 2020 года. В заведении отдыхали трое мужчин. Один из них перебрал спиртного, и остальные вывели его на улицу. В это время в кафе зашёл молодой человек, который украл пакет потерпевшего. В пакете лежал поисковый магнит стоимостью 5000 рублей.

«Приметы подозреваемого: на вид 25-30 лет, среднего телосложения, рост 175-180 см, был одет в черную куртку с капюшоном, черные джинсы, обувь темного цвета и черную бейсболку. Если Вы располагаете информацией о личности подозреваемого или его местонахождении, сообщите об этом в ближайший отдел полиции, либо позвоните по телефонам в Вологде: (8172) 76-52-14, 8-951-740-53-03 или “02”», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

Тэги: кража

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