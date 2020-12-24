Мошенники обманули вологжанина, который хотел забронировать место в машине для поездки

24.12.2020 [Происшествия]

37-летний вологжанин стал жертвой мошенников. Он пояснил, что был в Москве и, чтобы вернуться в Вологду, забронировал в приложении поиска попутчиков место в машине за 600 рублей. Водитель сказал, что потерпевшему нужно предварительно оплатить поездку и отправил ему ссылку. Перейдя по ней, мужчина ввёл данные своей банковской карты и отправил деньги, но ему пришло сообщение о том, что платёж не прошёл. Пострадавший повторил процедуру и с его карты списались деньги.

«Через несколько минут с ним связался водитель и сообщил, что на его банковскую карту было зачислено 1200 рублей. Далее злоумышленник предложил заявителю вернуть денежные средства и отправил новую ссылку. Вологжанин прошел по данной ссылке, в которой была указана сумма возврата в размере 1200 рублей. Не задумываясь, почему водитель ему возвращает полную сумму, мужчина вновь ввел данные своей банковской карты, после чего ему пришло смс-сообщение о списании еще 12 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила 13200 рублей», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Всего за сутки полицейские зарегистрировали шесть заявлений от жителей Вологодской области, пострадавших от мошеннических действий. Общая сумма ущерб а составила более 330 000 рублей.

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