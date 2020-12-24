Вологодские поисковики выступили против передачи земли в урочище Вороново под разработку песчаных карьеров

Земли в урочище Вороново, где во время Великой Отечественной войны в течение трёх лет велись ожесточенные бои по защите Ленинграда, планируют отдать под разработку песчаных карьеров. Поисковики, которые с 2012 года проводят в этих местах раскопки, идентифицируют останки солдат и разыскивают их родственников, пытаются не допустить этого.

Открытое письмо на эту тему опубликовал на своей странице в Фейсбуке Александр Метёлкин, председатель Вологодского отделения Российского военно-исторического общества. В своём письме он обращается к депутатам Государственной Думы – Евгению Шулепову, Ильдару Бикбаеву, Алексею Канаеву и Сергею Каргинову.

– 9 ноября 2020 г. на сайте Комитета по культуре Ленинградской области был опубликован Акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы, обосновывающей включение ОКН ДМ «Военно-мемориальная зона «Прорыв блокады Ленинграда, 1941-1944 гг.» в Единый государственный реестр. ГИКЭ выполнена ООО «Темпл Групп» (г. Москва). Эксперты М.И. Мильчек, Н.М. Петухова, М.С. Штиглиц этим актом разрешили АО «Кампес» и ООО «Буцефал» разработку песчаных карьеров на территории ОКН, создаваемой как раз для сохранения историко-культурного ландшафта, состоящего из траншей, блиндажей, рвов, воронок и т.д.

Вывод о допустимости ведения добычи песка на территории ОКН эксперты делают на основании утверждения, в частности, о том, что на территории выделенного в зону ОЛ3.1 месторождения «Малуксинское, участок 3» «практически отсутствуют не потревоженные слои почвы». Так, в акте указано: «...Согласно данным комитета по природным ресурсам Ленинградской области на территории Малуксинского месторождения действуют лицензии ЛОД 00803 ТЭ на разведку и добычу строительного песка и песчано-гравийного материала и ЛОД 02988 ТР на геологическое изучение, разведку и добычу песков строительных. На территории горных отводов практически отсутствуют непотревоженные слои почвы, а большая их часть представляет собой заводненный карьер, территория утратила самостоятельную историко-культурную ценность…».

Таким образом, в акте безосновательно приравниваются участки 1,2 Малуксинского месторождения (АО «Кампес), где действительно значительная часть ландшафта полностью уничтожена (как минимум на 60% от общей территории участков), и участок 3 Малуксинского месторождения (ООО «Буцефал»), где земляные работы не проводились. Таким образом, эксперты или не выезжали на местность и были введены в заблуждение, или намеренно исказили информацию о состоянии участка 3 месторождения Малуксинское. С 2012 года в этих местах проводится экспедиция "Вороново" и поисковые работы других отрядов. Земля там буквально усыпана останками павших красноармейцев.

Кроме того, на странице 251 установлено что в зоне ОЛ 3.1. (к которой относятся карьеры) не допускается проведение поисковых работ. Это положение нарушает нормы Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О погребении и похоронном деле" и Закона РФ от 14 января 1993 г. N 4292-1 "Об увековечении памяти погибших при защите Отечества.