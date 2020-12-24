Убившего мать жителя Великого Устюга приговорили к 13 годам колонии

Суд вынес приговор 33-летнему жителю Великого Устюга, который зарубил топором мать и уехал в Вологду развлекаться на ее деньги.

Как ранее сообщал NewsVo, тело 57-летней женщины с признаками насильственной смерти обнаружили в одном из домов в переулке Лесников в Великом Устюге 28 августа. В полицию обратилась родственница устюжанки, сообщив, что та вдруг перестала отвечать на телефонные звонки. Вскрыв запертую дверь ее дома, правоохранители обнаружили женщину мертвой. При осмотре места происшествия следователи зафиксировали множественные рубленные раны в области головы погибшей.

— В ходе грамотно организованных первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий удалось установить, что временами у пенсионерки проживал ее 33-летний сын, ранее судимый за разбой, угрозы убийством и корыстные преступления. Из квартиры, как выяснили следователи, пропал мобильный телефон, документы и другие вещи потерпевшей. Соседи по дому последний раз видели погибшую живой 26.08.2020. Следователям удалось установить, что в тот же день сын женщины упомянул о своем переезде в Вологду, — ранее сообщало СУ СК РФ по Вологодской области.

Мужчина был объявлен в розыск. В Вологде к расследованию подключились следователи-криминалисты аппарата управления регионального СКР. В итоге подозреваемого задержали в арендованной им квартире, где в ходе обыска нашли одежду со следами крови, а также вещи потерпевшей, пропавшие из ее квартиры. Мужчину доставили в Великий Устюг.

— Из его показаний, данных в ходе расследования уголовного дела, следует, что вечером 26 августа он пришел домой в состоянии алкогольного опьянения. У него с матерью произошла ссора из-за ее претензий, он решил ее убить. Замахнулся в ее сторону топором и сказал: «Если хочешь сдохнуть, то ты сдохнешь». Хотел напугать мать, но ударил ее лезвием топора по лицу, затем нанес еще несколько ударов по голове. Он не осознавал и не понимал, что делает. После этого он оставил топор на веранде, выпил бутылку коньяка и уснул на кухне. Когда проснулся, собрал свои вещи, взял золотые украшения, банковские карты и мобильный телефон матери. Знал, что накануне она получила кредит в банке, чтобы погасить другие кредиты. Около 14.00 он уехал в Вологду, заказав машину в мобильном приложении «BlaBlaCar». В Вологде он снял квартиру, оплатил ее переводом с банковской карты матери, продолжил выпивать, ходил в клуб «СССР». На следующий день он на деньги матери купил автомобиль ВАЗ-2109. 29 августа его задержали, он сразу написал явку с повинной, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

По подсчетам следователей, житель похитил имущество и денежные средства с банковских счетов потерпевшей на общую сумму 123 402 рубля 28 копеек.

Подсудимого признали виновным в убийстве и краже с банковского счета. Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима - к вновь назначенному наказанию присоединено не отбытое по предыдущему приговору.