О традициях китайского нового года расскажут в Доме-музее Верещагиных в Череповце 27 декабря

Программа «Китайский новый год: традиции и символика» пройдёт в Доме-музее Верещагиных в Череповце 27 декабря.

- Мы обратимся к традициям Китая и узнаем, как принято отмечать его приход нового года в этой стране, – говорится в анонсе мероприятия. – Встречая «Праздник весны», как его называют в стране солнца, китайцы вместе с природой обновляют всё в своей жизни: прибирают в домах, покупают новую одежду, украшения и предметы для дома. По вечерам традиционно устраивают ужины, дарят друг другу подарки, а ночью радуются ярким фейерверкам.

Кроме того, участники программы узнают о традиционной чайной церемонии, и о том, что чай здесь принято употреблять не только каждый день в ряде «семи вещей, потребным ежедневно», но и на официальных мероприятиях и праздниках.

К восточной тематике дом-музей Верещагиных обращается уже не первый раз. Здесь проводятся мастер-классы китайской живописи, чайные церемонии летние занятия по цигун в парке, а также тематические выставки, такие как, например, «Новогодние иероглифы счастья» — в прошлом году и «А.В. Верещагин. Воин. Писатель. Коллекционер» — в ноябре этого года.

Дело в том, что художник Василий Верещагин испытывал особую страсть к китайской культуре и путешествовал по Западному Китаю. Он писал виды городов и селений, китайцев и тюрков, поселенцев Западного Китая, пограничное войско и пейзажные полотна на эту тематику. А его брат – Александр Верещагин, литератор, путешественник и этнограф-любитель – совершил несколько поездок по китайским провинциям, посетил Харбин, Порт-Артур, Мукден и Пекин.

Программа «Китайский новый год: традиции и символика» пройдёт в воскресенье, 27 декабря, в 16.00 по адресу: Вологда, Социалистическая, 22.

Количество участников ограничено. Предварительная запись по телефону: +7 (8202) 50-15-94.

Стоимость: 300 рублей.

(15+)

