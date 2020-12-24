О жизни вологодских гимназисток в начале XX века рассказывает музей Дом купца Самарина

24.12.2020 [Культура]

Выставка «Здесь перлы лучшие со дна моей души» работает в музее Дом купца Самарина в Вологде. Она основана на страницах дневника вологодской гимназистки Лизы Измайловой (1898-1996 г.г.)

На этой выставке вы узнаете: о том, как Колька Язычков заболел скарлатиной, и что из этого вышло; какие спектакли и почему запрещали смотреть гимназисткам; как и почему девушка с явным литературным даром оказалась студенткой Молочно-хозяйственного института.

– Вооружившись смартфоном и приложением Вконтакте, вы сможете не только познакомиться с событиями столетней давности, но и увидеть их глазами Лизы Измайловой, – говорится в анонсе мероприятия.

Открывает выставку фильм, рассказывающий о Лизе и её Вологде. Автор фильма - Наталия Артёмова, воспитанница Елизаветы Николаевны Измайловой.

Материалы выставки проиллюстрированы работами воспитанников Детской школы искусств «АРТ-ИДЕЯ», класс Людмилы Коленецкой.

Выставку можно будет посетить во время зимних каникул. Она будет работать до 31 января по адресу: Вологда, Советский проспект, 16А с 10:00 до 17:30. Выходные: понедельник и вторник. В новогодние праздники с 3 по 9 января с 10.00 до 18.00 ежедневно.

Телефон: 8 (8172) 72-43-11.
 

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