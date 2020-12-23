Мошенника из Воронежа, обманувшего вологжанку на 6500 рублей, приговорили к году и четырём месяцам колонии

23.12.2020 [Происшествия]

Суд огласил приговор 24-летнему жителю Воронежа, признанному виновным в мошенничестве в отношении вологжанки.

Согласно материалам дела, в 2019 году, ранее судимый за мошенничество обвиняемый, от вымышленного лица «Дарья» разместил на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже стульчика для кормления за 5000 рублей. При этом товара у него не было, и он не намеревался исполнять обязательства по его продаже.

«В августе 2019 года в ходе переписки с вологжанкой Д., которая хотела купить стульчик, подсудимый пообещал отправить его транспортной компанией в Вологду после оплаты товара и его доставки в размере 6500 рублей. Вологжанка, не подозревая об истинных намерениях подсудимого, перевела указанную сумму на карту Ф., которую он использовал для реализации своих преступных целей. Деньги подсудимый снял в банкомате на ул. Генерала Лизюкова в Воронеже и потратил на продукты», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области. 

Подсудимый возместил потерпевшей причинённый ущерб. Путём частичного сложения приговоров, суд назначил ему наказание в виде года и четырёх месяце колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: приговоры

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