В Грязовецком районе пенсионер во время застолья убил друга детства и лёг спать

23.12.2020 [Происшествия]

В Грязовецком районе следователи возбудили уголовное дело в отношении 62-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве друга.

По версии следствия, трагедия произошла в доме подозреваемого в деревне Задорка 21 декабря 2020 года. Потерпевший – 64-летний житель соседней деревни – зашёл к мужчине в гости. Они решили выпить, и в ходе застолья, когда разговор зашёл об их родственниках, связанных давними семейными обидами, поссорились. В ходе конфликта хозяин дома ударил гостя ножом.

«В ходе допроса мужчина признался в содеянном, пояснив, что был пьян, пару раз ударил друга ножом и ушел спать, не предполагая, якобы, что нанес ему серьезные ранения. То факт, что потерпевший скончался, он обнаружил лишь ночью, когда запнулся за тело погибшего по пути в туалет. Тогда он побежал к соседу и рассказал о произошедшем», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

На теле погибшего эксперты обнаружили не менее шести ранений в области шеи, груди и спины. Решением суда подозреваемый заключен под стражу.

Тэги: убийство, пьянка

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