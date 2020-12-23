Экс-тренер сборной России по футболу Александр Бородюк: «Где сейчас „Динамо“ Вологда? Нет такого клуба»

23.12.2020 [Спорт]

Бывший тренер сборной России по футболу Александр Бородюк 23 декабря в утреннем эфире МАТЧ ТВ вспоминал свое выступление за «Динамо» Вологда.

— Я сам проходил на своем футбольном пути, что такое Вторая лига. Вторая лига дает тебе, скажем так, маленький шаг для того, что бы ты сделал в мужском большом футболе. Посмотрите у нас сколько команд было, вот я начинал в «Динамо» Вологда. Где сейчас «Динамо» Вологда? Нет такого клуба. Сто лет этому клубу. Потрясающе, нет. Всё. А там ходило по десять тысяч на стадион. Стадион десять тысяч — десять тысяч приходило. Вот вам, пожалуйста. И пока мы не возродим периферийный футбол, пока мы не поднимем ФНЛ, у нас так и будет… Поэтому молодые ребята должны проходить такую практику, где уже мужской футбол. — сказал наставник в интервью программе «Все на Матч!» .

Бородюк выступал за вологодской «Динамо» 1980-81 годах, после чего перебрался в Москву. «Динамо» Вологда не играет во втором дивизионе с 2012 года, после чего было три года в Первенстве «Золотое кольцо».

Тэги: ФК «Динамо-Вологда»

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