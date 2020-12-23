Экс-тренер сборной России по футболу Александр Бородюк: «Где сейчас „Динамо“ Вологда? Нет такого клуба»

Бывший тренер сборной России по футболу Александр Бородюк 23 декабря в утреннем эфире МАТЧ ТВ вспоминал свое выступление за «Динамо» Вологда.

— Я сам проходил на своем футбольном пути, что такое Вторая лига. Вторая лига дает тебе, скажем так, маленький шаг для того, что бы ты сделал в мужском большом футболе. Посмотрите у нас сколько команд было, вот я начинал в «Динамо» Вологда. Где сейчас «Динамо» Вологда? Нет такого клуба. Сто лет этому клубу. Потрясающе, нет. Всё. А там ходило по десять тысяч на стадион. Стадион десять тысяч — десять тысяч приходило. Вот вам, пожалуйста. И пока мы не возродим периферийный футбол, пока мы не поднимем ФНЛ, у нас так и будет… Поэтому молодые ребята должны проходить такую практику, где уже мужской футбол. — сказал наставник в интервью программе «Все на Матч!» .