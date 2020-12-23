В Череповце бармена, продавшего сидр несовершеннолетней, оштрафовали на 15 тысяч рублей

В Череповце суд привлёк к административной ответственности 22-летнего бармена, признанного виновным в продаже алкоголя несовершеннолетнему.

Согласно материалам дела, днём 23 октября 2020 года подсудимый, находясь на рабочем месте в ресторане, продал две бутылки сидра девушке.

«В судебном заседании молодой человек вину признал. Рассказал, что в тот день ему звонил начальник, предупредил, что будет проверка. К нему подошла девушка и попросила продать ей 2 бутылки спиртного. Он попросил ее предъявить паспорт, но девушка, видимо, не расслышала. Он продал ей спиртное по неопытности. Как оказалось, это и была проверка», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Подсудимому назначено наказание в виде штрафа в 15 000 рублей. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.