В Череповце бармена, продавшего сидр несовершеннолетней, оштрафовали на 15 тысяч рублей

23.12.2020 [Общество]

В Череповце суд привлёк к административной ответственности 22-летнего бармена, признанного виновным в продаже алкоголя несовершеннолетнему.

Согласно материалам дела,  днём 23 октября 2020 года подсудимый, находясь на рабочем месте в ресторане, продал две бутылки сидра девушке.

«В судебном заседании молодой человек вину признал. Рассказал, что в тот день ему звонил начальник, предупредил, что будет проверка. К нему подошла девушка и попросила продать ей 2 бутылки спиртного. Он попросил ее предъявить паспорт, но девушка, видимо, не расслышала. Он продал ей спиртное по неопытности. Как оказалось, это и была проверка», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области. 

Подсудимому назначено наказание в виде штрафа в 15 000 рублей. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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