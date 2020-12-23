Вологжанку, из ревности ударившую знакомую ножом, приговорили к семи годам колонии

23.12.2020 [Происшествия]

В Вологде суд огласил приговор 32-летней местной жительнице, признанной виновной в причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть потерпевшей.

Как NewsVO сообщал ранее, инцидент произошёл во дворе дома на улице Строителей в ночь на 5 июля 2020 года. Пьяная подсудимая выясняла отношения с сожителем и его давней знакомой – 22-летней погибшей. Между женщинами произошла драка, после которой обвиняемая поднялась в свою квартиру и взяла нож, намереваясь ударить оппонентку. 

«Осознавая общественную опасность своих действий, девушка нанесла потерпевшей один удар ножом, чем повредила жизненно важные органы. От полученных травм потерпевшая скончалась», - сообщает пресс-служба прокуратуры Вологды.

Осуждённой назначено наказание в виде семи лет колонии общего режима.

Тэги: ревность, убийство

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