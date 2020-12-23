Череповчанина, избившего коллегу бейсбольной битой, приговорили к 8,5 годам колонии

В Череповце суд огласил приговор 42-летнему местному жителю, признанному виновным в причинении смертельной травмы знакомому.

Как установлено судом, инцидент произошёл в квартире обвиняемого на проспекте Победы 10 мая 2020 года. После застолья потерпевший лёг спать на кровать хозяина квартиры, и между мужчинами произошла ссора.

«Конфликт перерос в драку, в ходе которой подсудимый побил гостя, после чего вооружился находившейся в комнате бейсбольной битой и нанес ею потерпевшему удары по телу и голове, причинив черепно-мозговую травму, переломы ребер, кровоподтеки и ссадины. Пострадавший оставался у подсудимого до 11.05.2020, а затем ушел домой. 14.05.2020 от тяжелой травмы головы он скончался», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.