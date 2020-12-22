Жительницу Кичменгского Городка оштрафовали за кражу дров у соседа

22.12.2020 [Происшествия]

В Кичменгском Городке женщину привлекли к административной ответственности за мелкое хищение. Как было установлено мировым судом, вечером 29 октября она похитила березовые поленья из дровяника соседа. 

— Потерпевший суду показал, что утром 30 октября 2020 года вышел из дома и увидел у калитки соседнего дома березовые поленья. Поленья были из его дровяника, так как, когда он их покупал, они были помечены красным цветом. Он зашел в дом и увидел свои дрова у печки, — сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области. 

Мировой судья признал кичменжанку виновной и назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей.
 

Тэги: мелкое хищение

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