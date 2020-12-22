Вологодская радиоведущая Арина Карельская погибла в Москве

22.12.2020 [Общество]

Радиоведущая Арина Карельская погибла в Москве. Об этом со ссылкой на друзей погибшей сообщает газета «Премьер». Подробностей произошедшего не сообщается.

Накануне 21 декабря Арину успели объявить в розыск. Известно, что девушка вышла из дома утром, собиралась к стоматологу. К вечеру она домой так и не вернулась. 

— Арина Карельская начинала карьеру радиожурналиста в Череповце, работала в новостной службе ИМА «Череповец». В Вологде она в течение нескольких лет работала ведущей эфиров на радио «Маяк». С 2017 года жила в Москве, работала в event-индустрии, — пишет «Премьер».

Известно также, что Арина Карельская писала стихи, в 2016 году стала автором гимна фестиваля «Голос ремесел»

Тэги: гибель человека

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