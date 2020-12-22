В Тарногском районе бухгалтер похитила около 200 тысяч рублей со счетов предпринимателя

30-летнюю жительницу Тарногского района будут судить за присвоение денег предпринимателя, у которого она работала бухгалтером.

Бизнесмен обратился в полицию и рассказал, что несколько месяцев назад ему стали приходить уведомления о штрафах за несвоевременную уплату налогов.

— Коммерсант усомнился в честности своего главного бухгалтера, поэтому в одной из фирм заказал проведение независимой аудиторской проверки. В ходе изучение бухгалтерских документов были выявлены переводы денег на сторонние счета, в связи с чем ущерб организации составил порядка 200 тысяч рублей, — сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Выяснилось, что женщина в течение долгого времени похищала деньги работодателя. Она работала в организации почти десять лет и была на хорошем счету. Тем не менее, время от времени подозреваемая переводила деньги со счета предпринимателя себе и своей маме. Родственница о переводах даже не догадывалась, так как дочь часто пользовалась ее картой. Поскольку суммы были небольшими, работодатель не сразу заметил растрату.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному). Материалы направлены в суд.