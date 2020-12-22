Вологодские спортсмены завоевали восемь медалей на соревнованиях по спортивному ориентированию

22.12.2020 [Спорт]

Сборная Вологодской области стала победителем эстафеты на Чемпионате и Первенстве России по спортивному ориентированию на лыжах, который прошел в Пермском крае с 11 по 22 декабря.

В заключительный соревновательный день прошли эстафетные гонки. От Вологодской области бежали Степан Малиновский и Андрей Ламов. Спортсменам надо было трижды преодолеть дистанцию 1.8 км., сменяя друг друга. Вологжане в целом показали результат 1 час 45 секунд, опередив ближайших преследователей, сборную Пермского края, на 29 секунд. Тройку лидеров замкнули представители Челябинской области.

Всего же сборная Вологодской области на этом Чемпионате завоевала 7 медалей, 1 золотую, 3 серебряных и 3 бронзовых. Помимо упомянутых выше Андрея Ламова ("золото" в эстафете, 2 "серебра" и "бронза") и Степана Малиновского ("золото" в эстафете и "серебро" в личной гонке), призером в нашей команде стал, Денис Пушкин, у которого на счету 2 бронзы, в спринте и гонке с общего старта. Так же, за команду выступали Николай Рожин, Никита Шнуровский и Андрей Расторгуев.
 

Тэги: спортивное ориентирование

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