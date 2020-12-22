Два жителя Нюксенского района отправились на охоту и пропали

22.12.2020 [Общество]

В Нюксенском районе ищут 65-летнего мужчину и 53-летнюю женщину. 17 декабря Вениамин Малютин и Лидия Корсак ушли из деревни Матвеевская и на машине УАЗ, предположительно, отправились на охоту к Бобровскому болоту. Автомобиль уже нашли, людей там не было.

На вид Вениамину Васильевичу 65 лет, был одет в черную вязаную шапку, зеленую байковую рубашку, коричневую толстовку, утепленные коричневые штаны, темно-зеленую куртку. Лидии Васильевне на вид 50-55 лет, во что была одета, неизвестно.

При себе у них было охотничье ружье, мобильный телефон, нож, блок сигарет «Космос». 

Всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины и женщины, просят сообщить об этом в полицию, либо координатору поиска Наталье по телефону 8921 533 90 26. 

 

Тэги: поиск людей

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