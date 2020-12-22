В Кадуе задержали пьяного водителя снегохода

22.12.2020 [Происшествия]

45-летнего жителя Кадуя поймали пьяным за рулем снегохода. О том, что мужчина катается по улицам райцентра, скорее всего, в состоянии алкогольного опьянения, правоохранителям сообщили очевидцы. На поиски нарушителя был направлен экипаж вневедомственной охраны.

—  На ул. Юбилейная стражи правопорядка обнаружили оставленный на обочине разыскиваемый снегоход. При проверке данного микрорайона росгвардейцы задержали возле одного из домов по ул. Белозерская водителя данного транспортного средства. Житель поселка Кадуй 1975 г. р. был не трезв и нес смог пояснить причину своего поведения, — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Выяснилось, что несколько месяцев назад мужчина был лишен водительских прав за пьяное вождение. Нарушителя передали ГИБДД для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Тэги: пьяные водители

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