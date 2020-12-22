«Вологда-Чеваката» одержала победу над подмосковной «Спарта энд К 2»

21 декабря «Вологда-Чеваката» на выезде провела очередной матч Чемпионата России среди команд Суперлиги 1 против подмосковной «Спарта энд К 2».

Вологжанки не сразу смогли "войти" в игру, в течение двух с половиной минут с начала матча вообще не могли поразить ворота соперниц, уступая при этом 0:8. Только после этого удалось "распечатать" кольцо хозяек паркета: Кэтрин Шваб забила два штрафных.

Сравнять счёт и выйти вперёд "пчёлам" удалось ближе к концу первой четверти, правда после этого лидерства своего больше не теряли. На большой перерыв команды ушли при счёте 39:25 в пользу вологодской команды, а окончательный результат 85:60 - вторая подряд победа «Вологды-Чевакаты».

Самой результативной в составе победительниц стала Мария Канищева, набравшая 18 очков, 15 у Алины Заболоцкой и 11 - Александры Плясовой.

"Пчелки" сейчас занимают 5 место в тунирной таблицы Суперлиги 1, имея 8 побед и 5 поражений. Завтра «Вологда-Чеваката» проведет свой последний матч в этом году, на выезде сыграв против фарм-клуба курского «Динамо».