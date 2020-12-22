Около двух тысяч литров «незамерзайки» с метанолом изъяли полицейские в Вологде

22.12.2020 [Происшествия]

В Вологде из незаконного оборота изъяли около двух тысяч литров незамерзающей стеклоомывающей жидкости, изготовленной с использованием метилового спирта. 

Так, в складе при магазине на улице Ананьинской полицейские обнаружили 62 пятилитровые канистры с контрафактной «незамерзайкой». Как установлено, их на продажу закупила 45-летняя предпринимательница. Продукция была изъята.

— Кроме того, сотрудниками отдела по исполнению административного законодательства УМВД России по г. Вологде в складском помещении при магазине на ул. Клубова также выявлен факт реализации, предложения к продаже и хранения незамерзающих стеклоомывающих жидкостей с признаками подделки 50-летним вологжанином, являющимся индивидуальным предпринимателем. Из незаконного оборота в данном помещении изъято 1660 литров продукции, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Изъятые жидкости отправили на экспертизу. 

Ранее NewsVo сообщал, что некоторые производители для удешевления производства незамерзающей жидкости могут использовать метанол, пары которого могут негативно отразиться на здоровье человека. 

Тэги: полиция, рейды
Фото пресс-службы областного УМЧС

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