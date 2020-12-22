Около двух тысяч литров «незамерзайки» с метанолом изъяли полицейские в Вологде

В Вологде из незаконного оборота изъяли около двух тысяч литров незамерзающей стеклоомывающей жидкости, изготовленной с использованием метилового спирта.

Так, в складе при магазине на улице Ананьинской полицейские обнаружили 62 пятилитровые канистры с контрафактной «незамерзайкой». Как установлено, их на продажу закупила 45-летняя предпринимательница. Продукция была изъята.

— Кроме того, сотрудниками отдела по исполнению административного законодательства УМВД России по г. Вологде в складском помещении при магазине на ул. Клубова также выявлен факт реализации, предложения к продаже и хранения незамерзающих стеклоомывающих жидкостей с признаками подделки 50-летним вологжанином, являющимся индивидуальным предпринимателем. Из незаконного оборота в данном помещении изъято 1660 литров продукции, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Изъятые жидкости отправили на экспертизу.

Ранее NewsVo сообщал, что некоторые производители для удешевления производства незамерзающей жидкости могут использовать метанол, пары которого могут негативно отразиться на здоровье человека.