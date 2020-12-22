В Сямже сгорел курятник с десятью птицами

22.12.2020 [Происшествия]

На Кольцевой улице в Сямже утром 21 декабря сгорел курятник, принадлежащий 67-летнему мужчине.

— Площадь пожара — 9 квадратных метров. Огнем повреждено потолочное перекрытие в кирпичной части хоз. постройки. Погибло 10 кур, — сообщает пресс-служба областного УМЧС.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. 

Ранее NewsVo сообщал, что днем 13 декабря сгорела хозпостройка, в которой держали кур, на улице Центральной в микрорайоне Лоста Вологды. Там погибло 11 птиц. 

Тэги: пожар

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