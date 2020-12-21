В Череповце экс-начальника отдела вневедомственной охраны осудили за взятку в 1,8 млн рублей

21.12.2020 [Происшествия]

В Череповце вынесли приговор бывшему начальнику городского отдела вневедомственной охраны Василию Четверикову, который за взятки несколько лет организовывал неофициальную охрану морга на улице Леднева, 8. 

— Осенью 2010 года к подсудимому через посредника обратился собственник объекта «Ритуальные услуги» (морг) в д. 8 на ул. Леднева в Череповце с просьбой оказать услуги физической охраны за меньшую цену, чем ему накануне было озвучено в Отделе вневедомственной охраны в г. Череповце. Не позднее декабря 2010 года Четвериков согласился организовать ежемесячную физическую охрану объекта в ночное время (с 18.00 до 07.00) путем выставления на объект сотрудника отдела вневедомственной охраны без официального заключения договора и получения официальной оплаты оказанных услуг на следующих условиях: собственник объекта заключает с ООО Охранная организация «Охрана Системы ТелеМеханики» договор якобы на оказание услуг охраны с ежемесячным перечислением фиксированной суммы на счет указанной организации, а также ежемесячно передает ему наличными часть взятки. Собственник условия принял, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области. 

В итоге с января 2011 года по апрель 2018 года подсудимый, являясь должностным лицом и представителем власти, за свои незаконные действия получил от собственника объекта взятку в размере 1 791 700 рублей.

При поступлении дела в суд череповчанину также инкриминировалось превышение должностных полномочий. По этой статье мужчина был оправдан, поскольку следствие предъявило суду те же доказательства вины, что и по статье о получении взятки. 

— Суд назначил мужчине наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в однократном размере взятки в сумме 1 791 700 рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе, в правоохранительных органах и органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти либо с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций, на 3 года, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области. 

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса.

Можно предположить, что именно вскрывшаяся история с охраной морга стала причиной того «разноса», который в июне 2018 года устроили бойцам Росгвардии в Череповце. Видео с совещания выложили в группе «Омбудсмен полиции» в соцсети 12 сентября 2018 года. Фамилия Четверикова упоминалась в ролике несколько раз. 

 

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