Заказавшую в интернете поддельный больничный сокольчанку оштрафовали на 20 тысяч рублей

27-летнюю жительницу Сокольского района, которая заказала в интернете поддельный больничный и предоставила его работодателю, оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Согласно материалам дела, в 2016 году девушка была принята на работу в АО «Вологодский картофель» на должность агронома по картофелеводству.

— В апреле этого года она через Интернет заказала у неустановленного лица подложный листок нетрудоспособности, предоставив исполнителю свои персональные данные. После оплаты она получила заказ по почте, а затем предоставила подложный больничный в отдел кадров отделения «Русь» АО «Вологодский картофель» для получения выплаты по временной нетрудоспособности в размере 11 392 рубля 92 копейки, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Работодатель засомневался в подлинности больничного, выплата произведена не была. Проведенная позднее экспертиза подтвердила: бланк листка нетрудоспособности на имя подозреваемой, изготовлен не на предприятии, осуществляющем производство бланков данного образца. Было возбуждено уголовное дело.

Мировой судья, выслушав мнения сторон, принял во внимание, что какой-либо материальный ущерб преступлением, в котором подозревается девушка, не причинен. В итоге возбужденное в отношении сокольчанки дело было прекращено, женщине назначили судебный штраф в размере 20 000 рублей.