Студенты вологодских медколледжей получат по 7 тысяч рублей в месяц за работу с зараженными COVID-19

21.12.2020 [Общество]

Студенты медколледжей Вологодской области будут получать по 7 тысяч рублей ежемесячно за оказание медпомощи пациентам с коронавирусом. Об этом 21 декабря объявил глава региона Олег Кувшинников. 

«Я предлагаю установить специальные ежемесячные социальные выплаты в размере 7 000 рублей учащимся медицинских колледжей, которые во время прохождения практики оказывают медицинскую помощь больным с СOVID-19. Период выплаты предлагаю установить с января по март 2021 года. При необходимости мы эти выплаты продлим и на более длительный срок», - сказал Кувшинников.

Выплату смогут получить студенты-очники, не трудоустроенные в медорганизациях. В случае, если студент будет проходить практику не целый месяц, размер социальной выплаты будет рассчитываться пропорционально количеству отработанных им дней.

Тэги: коронавирус, студенты

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