В Кич-Городецком районе двое братьев незаконно вырубили леса на 485 тысяч рублей

Двух братьев поймали с поличным на месте незаконной рубки леса вблизи деревни Большое Бараково в Кичменгско-Городецком районе.

Оперативники установили наблюдение за участком после того, как к ним поступила информация о вырубке деревьев. «Черных лесорубов» задержали на месте преступления в тот момент, когда они пытались вывезти деревья с помощью трактора.

— Молодых людей доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанными оказались ранее несудимые братья 1991 г. р. и 1993 г. р. Как установили стражи порядка, всего ими было срублено около 103 кубометров деревьев хвойных пород. Сумма ущерба составила более 485 тысяч рублей, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере».