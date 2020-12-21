В Кич-Городецком районе двое братьев незаконно вырубили леса на 485 тысяч рублей

21.12.2020 [Происшествия]

Двух братьев поймали с поличным на месте незаконной рубки леса вблизи деревни Большое Бараково в Кичменгско-Городецком районе. 

Оперативники установили наблюдение за участком после того, как к ним поступила информация о вырубке деревьев. «Черных лесорубов» задержали на месте преступления в тот момент, когда они пытались вывезти деревья с помощью трактора.

— Молодых людей доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанными оказались ранее несудимые братья 1991 г. р. и 1993 г. р. Как установили стражи порядка, всего ими было срублено около 103 кубометров деревьев хвойных пород. Сумма ущерба составила более 485 тысяч рублей, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере».

Тэги: вырубка деревьев, черные лесорубы

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Бывший епископ Череповецкий Флавиан бежал в Лондон после очередного обыска ФСБ
Моногоспиталь в Великом Устюге пока может принять только 13 человек
Продавца из Красавино оштрафовали за продажу товара покупателю без маски
Вологодского депутата Владимира Сверчкова заподозрили в сокрытии от налоговой 7,5 млн рублей
Новое здание городского суда открыли в Череповце
Жительница Великого Устюга украла 70 тысяч рублей у бывшего мужа
В Вологодской области синоптики обещают метель, оттепель, а затем похолодание
Подачу тепла в дома трех микрорайонов Вологды ограничат 21 и 22 декабря
Безнадежное будущее: как кооператоры «кинули» тысячи вологжан
Житель Шекснинского района до смерти избил супругу за отказ дать ему деньги на спиртное
18.12.2020 [БлогоVO]

Узнаю свой народ по пренебрежению к жизням — своим и чужим

1565
0
18.12.2020 [БлогоVO]

Лютый винегрет из скреп и мракобесия

1191
0
18.12.2020 [БлогоVO]

Владельца торгового комплекса привлекут к административной ответственности за самовольную реконструкцию объекта

1150
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце экс-начальника отдела вневедомственной охраны осудили за взятку в 1,8 млн рублей
25% плательщиков ЕНВД в Вологодской области не выбрали новую систему налогообложения
Музыкальный уголок советского универмага представили на выставке вологодские сталкеры
Тело пропавшего на Тудозере в Вытегорском районе рыбака обнаружили спасатели
Заказавшую в интернете поддельный больничный сокольчанку оштрафовали на 20 тысяч рублей
Вологодский губернатор планирует привиться от коронавируса «в самое ближайшее время»
Студенты вологодских медколледжей получат по 7 тысяч рублей в месяц за работу с зараженными COVID-19
 
18.12.2020 [Общество]

Безнадежное будущее: как кооператоры «кинули» тысячи вологжан

2243
0
21.12.2020 [БлогоVO]

В воскресенье, 13 декабря, на озере Ваня спасали лосиху, но... хеппи-энда не получилось…

433
0
15.12.2020 [Обзор Прессы]

"Что же вам всем дома не сидится?"

1448
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика