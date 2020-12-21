Персональная выставка керамики Анастасии и Сергея Нуриджанян открылась в Вологде

Выставка керамики «Поговорим о Вологде» гончарной мастерской «СеверАрт35» открылась в Молодежном центре Горком35 в Вологде. Здесь представлены работы Анастасии и Сергея Нуриджанян.

– На выставке представлены гончарные изделия по мотивам деревенского быта - рыльники, кукшины, кринки, опарницы, горшки. А также изделия, выполненные методом ручной лепки - керамические дома-светильники, панно о деревянном зодчестве русского севера, – сообщают мастера на своей странице в социальной сети.

Помимо гончарных работ в экспозицию вошли живописные работы и фотографии.

– Вологодские деревянные дома с сияющими окнами, каменные соборы и Софийская колокольня – удивительно уютные керамические светильники, воссоздающие памятники архитектуры города – вместе с представленными гончарными изделиями по мотивам традиционной северной утвари, живописью и фотоработами, посвященные Русскому Северу, – всё это создаёт праздничную новогоднюю атмосферу и восхищает мастерством исполнения, – говорится о выставке на странице «Вологдареставрации».

Выставка будет работать до конца января, включая новогодние праздники по адресу: Вологда, Козленская, 2 в часы работы Молодёжного центра с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00.

Вход свободный.

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