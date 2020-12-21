В Вологде прошли Всероссийские соревнования по конькобежному спорту

В Вологде в минувшие выходные на стадионе "Локомотив" прошли Всероссийские соревнования по конькобежному спорту, на призы Олимпийского чемпиона Николая Гуляева.

В областную столицу приехали конькобежцы из Москвы, Московской, Ярославской, Вологодской областей и Республики Карелия. Вологжане завоевали 3 золотых, 2 серебряных и 2 бронзовых медали.

Победителями в спринтерском многоборье стали: Дарина Кренделева в средней возрастной группе среди девушек, Анастасия Абрамова среди девушек младшего возраста и Роман Игнатьев среди юношей младшего возраста.