В Вологде прошли Всероссийские соревнования по конькобежному спорту

21.12.2020 [Спорт]

В Вологде в минувшие выходные на стадионе "Локомотив" прошли Всероссийские соревнования по конькобежному спорту, на призы Олимпийского чемпиона Николая Гуляева.

В областную столицу приехали конькобежцы из Москвы, Московской, Ярославской, Вологодской областей и Республики Карелия. Вологжане завоевали 3 золотых, 2 серебряных и 2 бронзовых медали.

Победителями в спринтерском многоборье стали: Дарина Кренделева в средней возрастной группе среди девушек, Анастасия Абрамова среди девушек младшего возраста и Роман Игнатьев среди юношей младшего возраста.

Тэги: конькобежный спорт

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