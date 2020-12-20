Напавшего на таксиста череповчанина приговорили к обязательным работам

20.12.2020 [Происшествия]

57-летний череповчанин осужден за угрозу убийством и совершение насильственных действий из хулиганских побуждений. Инцидент произошел в один из дней июля 2020 года.

Вечером пьяный подсудимый, находясь в салоне такси, накинул ремень от своей сумки на шею водителя и начал его затягивать. Таксист стал задыхаться. 

— При этом, данные действия совершались, когда автомобиль осуществлял движение и поворачивал на регулируемом светофором перекрестке. Несмотря на общественно-опасные действия подсудимого, водителю такси удалось нажать на педаль тормоза, остановить автомобиль и при помощи другого пассажира освободиться от удушения ремнем, — сообщает прокуратура Череповца.

На суде череповчанин вину не признал, утверждал, что хотел закинуть ремень от барсетки на подголовник кресла, но на повороте его качнуло и вместо кресла он попал на шею водителя. Эти показания были оценены критически, так как экспертиза обнаружила на шее таксиста характерные для удушения повреждения. 

Подсудимый был признан виновным. Поскольку ранее мужчина не был судим, за совершение впервые двух преступлений небольшой тяжести ему назначено наказание в виде 270 часов обязательных работ.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. 

Тэги: нападение на таксиста

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