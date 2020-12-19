Два человека пострадали при пожаре в доме на улице Гоголя в Вологде

В ночь на 19 декабря в доме № 32 по улице Гоголя произошло возгорание в одной из квартир. Прибывшие на место пожарные выяснили, что вспыхнул диванный матрас и лежащие на нем постельные принадлежности. Было эвакуировано четыре человека, из них два ребенка.

По данным пресс-службы УМЧС по Вологодской области, общая площадь пожара составила один квадратный метр. Комната закопчена по всей площади, оплавлена люстра. С ожогами спины с места пожара госпитализирована 46-летняя женщина. Травмы также получил 45-летний мужчина, у которого были признаки алкогольного опьянения.

— Из объяснения соседки установлено, что она около 00 часов 15 минут почувствовала запах гари, вышла на лестничную клетку и услышала крики женщины с просьбой открыть дверь. Соседка открыла дверь и из квартиры повалил густой дым. После чего она сразу же позвонила в пожарную охрану. Со ее слов жильцы квартиры, где произошло возгорание, ведут асоциальный образ жизни, употребляют спиртные напитки, курят в квартире. Пользуются электросетью, от розетки, смонтированной на стене в коридоре, — говорится в сообщении пресс-службы.

В данный момент рассматриваются две версии причин пожара: неосторожное обращение с огнем, либо аварийный режим работы электрооборудования.