Житель Шекснинского района до смерти избил супругу за отказ дать ему деньги на спиртное

18.12.2020 [Происшествия]

В Шекснинском районе следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 53-летней местной жительницы. По подозрению в причастности к её смерти задержан 34-летний супруг погибшей.

Потерпевшая скончалась в своей квартире в деревне Костинское утром 17 декабря 2020 года. При осмотре её тела, эксперты обнаружили следы жестоких побоев. Выяснилось, что женщина проживала в квартире с мужем. Накануне у них были гости. Во время застолья супруги поссорились из-за отказа пострадавшей дать мужчине деньги на выпивку. Свидетели показали, что конфликт продолжился и после их ухода.

«В ходе тщательного осмотра места происшествия следователи СК России обнаружили, что были предприняты попытки уничтожить следы крови. По предварительным данным, мужчина не только вымыл пол и стер кровь с тела пострадавшей, но и выбросил осколки разбившейся бутылки, которой нанес удары супруге в ходе ссоры», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области. 

Первоначально задержанный сказал, что его жену избили неизвестные, однако позже сознался в содеянном. Решается вопрос о его заключении под стражу. Расследование продолжается, устанавливаются мотивы преступления. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Тэги: убийство

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