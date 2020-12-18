Пьяный вологжанин въехал в сугроб, задел электрический столб и попытался скрыться

18.12.2020 [Происшествия]

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали пьяного водителя.

Ночью патрульные на улице Разина увидели как водитель, управляя автомобилем «Черри Тиго» потерял управление, съехал в сугроб, задел электрический столб, а после выехал обратно на дорогу и попытался скрыться.

«Такое поведение водителя иномарки показалось подозрительным. Сотрудники вневедомственной охраны проследовали за ним и потребовали остановиться на обочине. Водитель подчинился законным требованиям стражей правопорядка», - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области. 

От задержанного – 25-летнего вологжанина – исходил резкий запах алкоголя. Он не смог пояснить причину инцидента. Его передали полицейским для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.

Тэги: ДТП. пьяные водители, Росгвардия

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