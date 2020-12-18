В Вологде пьяный мужчина поджигал газеты в подъездах домов

18.12.2020 [Происшествия]

В Вологде полицейские задержали 29-летнего местного жителя, подозреваемого в попытках поджогов.

«В минувшие выходные около часа ночи в отдел полиции № 1 УМВД России по г. Вологде позвонили жильцы сразу нескольких домов, расположенных на улицах Ветошкина, Герцена и Левичева. Все звонившие утверждали о том, что их подъезды горят. Эксперт-криминалист, осмотревший место происшествий, пояснил, что все указывает на поджог», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области. 

По записям с камер видеонаблюдения с мест происшествий, полицейские составили ориентировку на подозреваемого. Вскоре его задержали. Ранее судимый за аналогичные преступления мужчина сознался в содеянном.

В областной пресс-службе УМВД РФ корреспонденту NewsVO рассказали, что задержанный живёт в том районе. Вологжанин был пьян и в подъездах поджёг газеты зажигалкой. Свой поступок он объяснить отказался.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Тэги: поджоги

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