В Тотьме из-за коронавируса не работает общественная баня

В Тотьме районный оперштаб по противодействию распространения коронавируса запретил работу общественной бани. Причина — возраст работников.

— Баня закрыта по решению Оперативного штаба района по противодействию распространения коронавирусной инфекции на основании того что более 70% работников данного заведения — это пожилые граждане, в том числе категории 65+ — говорится в официальном сообщении администрации Тотемского района.

Как ранее сообщал NewsVo, с 11 ноября жители Вологодской области 65 лет и старше обязаны соблюдать режим самоизоляции, соответствующее решение было принято на заседании регионального оперштаба.

Тем не менее, в группе «Движения Вместе» в соцсети со ссылкой на местных жителей сообщают, что только один из работников бани 65-летний, остальным — от 35 до 57 лет. Тотьмичи предполагают, что баню могли закрыть из-за проблем с электроэнергией.