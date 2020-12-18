В Тотьме из-за коронавируса не работает общественная баня

18.12.2020 [Общество]

В Тотьме районный оперштаб по противодействию распространения коронавируса запретил работу общественной бани. Причина — возраст работников. 

— Баня закрыта по решению Оперативного штаба района по противодействию распространения коронавирусной инфекции на основании того что более 70% работников данного заведения — это пожилые граждане, в том числе категории 65+ — говорится в официальном сообщении администрации Тотемского района. 

Как ранее сообщал NewsVo, с 11 ноября жители Вологодской области 65 лет и старше обязаны соблюдать режим самоизоляции, соответствующее решение было принято на заседании регионального оперштаба. 

Тем не менее, в группе «Движения Вместе» в соцсети со ссылкой на местных жителей сообщают, что только один из работников бани 65-летний, остальным — от 35 до 57 лет. Тотьмичи предполагают, что баню могли закрыть из-за проблем с электроэнергией. 

 

Тэги: баня

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

13 прививочных пунктов развернут в Вологодской области для вакцинации от коронавируса
«Ледяные цветы» появились на Бородаевском озере в Кирилловском районе
В здании моногоспиталя Вологды труп пролежал целый день в манипуляционной
Вологжан просят не пользоваться переговорными трубами на бульваре улицы Пирогова
В администрации Вологды отказались назвать членов совета директоров УК «Фрязиново»
367 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Бывший епископ Череповецкий Флавиан бежал в Лондон после очередного обыска ФСБ
370 случаев коронавируса выявлены в Вологодской области
Умер актер Валентин Гафт
Череповецкая «Северсталь» обыграла московский «Спартак» со счетом 4:3
17.12.2020 [Происшествия]

Мошенники-«экстрасенсы» обманули пенсионерку из Вологды почти на 1,3 миллиона рублей

634
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Житель Шекснинского района до смерти избил супругу за отказ дать ему деньги на спиртное
Новое здание городского суда открыли в Череповце
Пьяный вологжанин въехал в сугроб, задел электрический столб и попытался скрыться
В Вологде пьяный мужчина поджигал газеты в подъездах домов
В Тотьме из-за коронавируса не работает общественная баня
В Череповце арестовали мошенников, продававших пенсионерам товары по завышенной цене
Выставка «Праздничные впечатления» открылась в музее Верещагиных в Череповце
 
18.12.2020 [Общество]

Безнадежное будущее: как кооператоры «кинули» тысячи вологжан

1062
0
18.12.2020 [БлогоVO]

Узнаю свой народ по пренебрежению к жизням — своим и чужим

192
0
15.12.2020 [Обзор Прессы]

"Что же вам всем дома не сидится?"

958
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика