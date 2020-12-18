В Череповце арестовали мошенников, продававших пенсионерам товары по завышенной цене

В Череповце полицейские задержали членов преступной группы, состоящей из семи мужчин и двух женщин, подозреваемых в мошенничестве в отношении пенсионеров.

По версии следствия, подозреваемые подыскивали лиц пожилого возраста, входили к ним в доверие и продавали им пожарные датчики, массажёры, газоанализаторы и другое оборудование по несоразмерно завышенной цене. Чтобы убедить потерпевших в необходимости покупки, а также для создания видимости легальности их деятельности, злоумышленники предъявляли удостоверения работников различных организаций, самостоятельно изготовленные прайс-листы продаваемой продукции, оформляли товарные чеки и использовали различные печати.

Установлена причастность подозреваемых к совершению девяти мошенничеств, по которым возбуждены уголовные дела. Общая сумма ущерба составила более 160 тысяч рублей.

«По месту проживания всех фигурантов были проведены обыски, в ходе которых полицейские изъяли документы, свидетельствующие о совершении данными лицами более 300 аналогичных преступлений как на территории Вологодской области, так и за ее пределами. В настоящее время устанавливается пострадавшие от действий злоумышленников», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

В отношении подозреваемых также возбуждены уголовные дела. Один из них находится под подпиской о невыезде, остальных суд заключил под стражу.