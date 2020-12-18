Жительницу Вытегры, из ревности убившую сожителя, приговорили к семи годам колонии

18.12.2020 [Общество]

 

В Вытегре суд огласил приговор 41-летней местной жительнице, признанной виновной в убийстве сожителя.

Как NewsVO сообщал ранее, тело погибшего с колото-резаным ранением груди было обнаружено в квартире дома на улице Будённого 16 июля 2020 года. По версии следствия, накануне происшествия подсудимая и потерпевший пришли в гости, где между ними возник конфликт. Его инициировала обвиняемая, высказав мужчине подозрение в измене. В ходе ссоры она взяла со стола кухонный нож и ударила им сожителя в грудь. Увидев кровь, женщина бросила нож и выбежала из квартиры. Пострадавший скончался на месте происшествия в течение нескольких минут. 

«Женщина следователями СКР была задержана в порядке ст. 91 УПК РФ, допрошена в качестве подозреваемой, а затем обвиняемой, и дала признательные показания, написав также явку с повинной», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области. 

Судом ей назначено наказание в виде семи лет колонии общего режима.

Тэги: убийство

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

13 прививочных пунктов развернут в Вологодской области для вакцинации от коронавируса
«Ледяные цветы» появились на Бородаевском озере в Кирилловском районе
В здании моногоспиталя Вологды труп пролежал целый день в манипуляционной
Вологжан просят не пользоваться переговорными трубами на бульваре улицы Пирогова
Вологодского губернатора могут включить в состав политического комитета ВОЗ от России
В администрации Вологды отказались назвать членов совета директоров УК «Фрязиново»
367 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Бывший епископ Череповецкий Флавиан бежал в Лондон после очередного обыска ФСБ
370 случаев коронавируса выявлены в Вологодской области
Умер актер Валентин Гафт
14.12.2020 [Общество]

Алексей Навальный назвал имена своих предполагаемых отравителей

2124
0
15.12.2020 [БлогоVO]

Солженицын. Чекисты опробовали на писателе-диссиденте рицин

1006
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Жительницу Вытегры, из ревности убившую сожителя, приговорили к семи годам колонии
Более половины жителей Вологодской области пользуются мобильным приложением СберБанк Онлайн
367 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Новогодняя ярмарка мастеров Тотьмы проходит в этом году онлайн
В Череповце заигравшегося на горке первоклассника пришлось искать полицейским
Хоккейный «Алмаз» из Череповца дважды обыграл питерский «СКА Варяги»
Безнадежное будущее: как кооператоры «кинули» тысячи вологжан
 
18.12.2020 [Общество]

Безнадежное будущее: как кооператоры «кинули» тысячи вологжан

795
0
18.12.2020 [БлогоVO]

Владельца торгового комплекса привлекут к административной ответственности за самовольную реконструкцию объекта

19
0
15.12.2020 [Обзор Прессы]

"Что же вам всем дома не сидится?"

940
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика