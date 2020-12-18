Жительницу Вытегры, из ревности убившую сожителя, приговорили к семи годам колонии

В Вытегре суд огласил приговор 41-летней местной жительнице, признанной виновной в убийстве сожителя.

Как NewsVO сообщал ранее, тело погибшего с колото-резаным ранением груди было обнаружено в квартире дома на улице Будённого 16 июля 2020 года. По версии следствия, накануне происшествия подсудимая и потерпевший пришли в гости, где между ними возник конфликт. Его инициировала обвиняемая, высказав мужчине подозрение в измене. В ходе ссоры она взяла со стола кухонный нож и ударила им сожителя в грудь. Увидев кровь, женщина бросила нож и выбежала из квартиры. Пострадавший скончался на месте происшествия в течение нескольких минут.

«Женщина следователями СКР была задержана в порядке ст. 91 УПК РФ, допрошена в качестве подозреваемой, а затем обвиняемой, и дала признательные показания, написав также явку с повинной», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Судом ей назначено наказание в виде семи лет колонии общего режима.