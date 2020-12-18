В Череповце заигравшегося на горке первоклассника пришлось искать полицейским

18.12.2020 [Общество]

В Череповце кинолог полиции помог разыскать не вернувшегося из школы домой первоклассника. Сообщение о пропаже мальчика поступило в дежурную часть 17 декабря около 19.30.

— Как пояснила мать мальчика, ее сын около 8 утра ушел в школу, но домой так и не вернулся. На звонки матери ребенок не отвечал, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Полицейские начали поиски ребенка, были привлечены кинолог с собакой. У  Парка 200-летия Череповца полицейский заметил группу детей, которые катались с горки. У некоторых из них были школьные рюкзаки. Подойдя к ним, мужчина обнаружил похожего по приметам восьмилетнего мальчика. Ребенок рассказал, что после занятий приятель позвал его гулять. Дети пришли в парк, начали кататься с горки и потеряли счет времени. 

Сотрудник кинологической службы доставил школьника в отдел полиции, где его передали маме. 

Тэги: школьники

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