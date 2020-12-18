Хоккейный «Алмаз» из Череповца дважды обыграл питерский «СКА Варяги»

Череповецкий «Алмаз» дважды обыграл питерский «СКА Варяги» в Регулярном чемпионате МХЛ. Матчи прошли в среду и четверг и завершились с одинаковым счётом - 3:1.

Накануне все три шайбы "молодёжка" Череповца забросила во втором периоде. Счет открыл Тимур Каримов, спустя минуту с небольшим Даниил Белялов реализовал численное большинство, а затем Давид Карапетян довел счёт до крупного. Гости ответили голом в третьем периоде, установив тем самым окончательный счёт.

«Алмаз» в восьми матчах декабря одержал 6 побед и сейчас находится на 7 месте Западной конференции МХЛ. В следующем туре, 21 и 22 декабря, "желто-черные" отправятся в гости к МХК «Атлант».