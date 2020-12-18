Новогодняя ярмарка мастеров Тотьмы проходит в этом году онлайн

Ярмарка новогодних подарков в Тотьме в этом году проходит в онлайн-формате. Изделия тотемских мастеров будут выкладываться в группах в социальной сети ярмарка подарков =Тотьма= и Можем вместе каждый день вплоть до нового года.

Вы можете списаться напрямую с авторами понравившихся вам работ и приобрести новогодние подарки без посредников.

– Ярмарке - быть! – говорят организаторы. – Но пройдет она в формате гибридного мероприятия. А это значит, что у вас больше шансов познакомится с тотемскими мастерами и их изделиями и выбрать прекрасные подарки ручной работы, не выходя из дома и не подвергая опасности свое здоровье!

Ярмарка проходит в рамках проекта «Можем вместе» при поддержке Фонда президентских грантов.

