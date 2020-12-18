Лекцию «Как развивалась жизнь на Земле» прочтёт в Вологде палеонтолог из Дарвиновского музея

18.12.2020 [Культура]

Встреча с палеонтологом, научным сотрудником Государственного Дарвиновского музея и популяризатором науки Ярославом Поповым состоится в Вологде 19 декабря.
Ярослав прочтёт лекцию «Как развивалась жизнь на Земле».

– На лекции будет дан обзор всей эволюции планеты, состоится знакомство с самыми причудливыми существами былых эпох, а также намечены основные закономерности развития жизни на нашей планете, – говорится в анонсе на странице мероприятия.

Начало лекции 19 декабря в 10:00 в Городской библиотеке №21 по адресу: Вологда, Гагарина, 35.

Стоимость билетов – 200 рублей. 

Билеты можно приобрести по ссылке.
 

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