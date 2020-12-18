Юношу из Сокола, во время задержания ударившего полицейского по лицу, оштрафовали на 20 тысяч рублей

В Соколе суд огласил приговор 19-летнему местному жителю, признанному виновным в применении насилия к полицейскому во время задержания.

Как установлено судом, инцидент произошёл вечером 1 ноября 2019 года. Полицейский патрульно-постовой службы прибыл на вызов жительницы дома на улице Суворова, которая рассказала, что в её подъезде молодые люди распивали спиртное. К тому моменту нарушители покинули подъезд, но женщина показала, куда они ушли.

«На улице у магазина полицейские встретили молодых людей, по внешнему виду и речи которых было очевидно, что они находятся в состоянии алкогольного опьянения. Стражи правопорядка попросили их пройти в отдел полиции для составления административных протоколов, но нарушители оказали сопротивление. Полицейский шел с 19-летним юношей, придерживая его за левый рукав куртки, чтобы тот не убежал, но молодой человек вырвался, а затем кулаком нанес удар полицейскому по лицу. Юноша попытался сбежать, но был задержан», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Подсудимому назначено наказание в виде штрафа в 20 тысяч рублей.