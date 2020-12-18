Череповчанина на полгода лишили водительских прав за езду с подложными номерами

18.12.2020 [Общество]

В Череповце суд привлёк к административной ответственности 26-летнего местного жителя за управление автомобилем с подложными номерами. По материалам дела, нарушение было выявлено утром 26 ноября 2020 года.

«В судебном заседании водитель признал факт движения на автомобиле с неправильными номерными знаками. По его словам, собственник автомобиля недавно делал дубликаты номеров, и при этом была допущена ошибка в одной из букв номера. А он, когда сел за руль, не проверил правильность номерных знаков», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области. 

При вынесении решения, суд принял во внимание то, что ранее обвиняемый уже совершал аналогичное правонарушение. Мужчине назначено наказание в виде лишения прав сроком на полгода. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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