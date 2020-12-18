Путин подписал указ о единовременной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 7 лет

18.12.2020 [Общество]

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до семи лет включительно. Уточняется, кому можно не подавать заявления для получения денег.

—  Названная сумма полагается гражданам России, проживающим на территории страны и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей до семи лет включительно, — сообщает «Российская газета».

В указе говорится, что выплаты будет производить Пенсионный фонд. Подавать заявление для их получения не нужно, если семья ранее получала деньги от государства в связи с пандемией. 

Россияне, не получившие ранее такие соцвыплаты на детей, вправе обратиться в фонд за назначением новой выплаты до 1 апреля 2021 года. Правительству поручено обеспечить в установленном порядке финансирование расходов на новогоднюю выплату.

О новогодней выплате Путин объявил на своей пресс-конференции, которая состоялась 17 декабря. Президент заметил, что в этом году были отменены массовые мероприятия — например, детские елки. Еще один мотив для решения о выплате — «у семей есть трудности». По словам президента, деньги поступят до Нового года «обычным порядком, как это было при выплате 10 тыс. рублей детям до 16 лет».

Тэги: выплаты

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