Путин подписал указ о единовременной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до семи лет включительно. Уточняется, кому можно не подавать заявления для получения денег.

— Названная сумма полагается гражданам России, проживающим на территории страны и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей до семи лет включительно, — сообщает «Российская газета».

В указе говорится, что выплаты будет производить Пенсионный фонд. Подавать заявление для их получения не нужно, если семья ранее получала деньги от государства в связи с пандемией.

Россияне, не получившие ранее такие соцвыплаты на детей, вправе обратиться в фонд за назначением новой выплаты до 1 апреля 2021 года. Правительству поручено обеспечить в установленном порядке финансирование расходов на новогоднюю выплату.

О новогодней выплате Путин объявил на своей пресс-конференции, которая состоялась 17 декабря. Президент заметил, что в этом году были отменены массовые мероприятия — например, детские елки. Еще один мотив для решения о выплате — «у семей есть трудности». По словам президента, деньги поступят до Нового года «обычным порядком, как это было при выплате 10 тыс. рублей детям до 16 лет».