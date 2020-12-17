«Эхо Вологды» обязали выплатить 120 тысяч рублей за ретрансляцию песен «The Beatles»

Радиостанцию «Эхо Вологды» обязали выплатить «Российскому авторскому обществу» (РАО) 120 000 рублей за нарушение исключительных прав на ретрансляцию музыкальных произведений. С соответствующим иском РАО обратилось в арбитражный суд Вологодской области.

В заявлении было указано, что «Эхо Вологды» с 4 по 6 марта 2019 года осуществляла ретрансляцию из эфира радиостанции «Эхо Москвы» ряд музыкальных произведений зарубежных исполнителей (в том числе из репертуара группы «The Beatles») без заключения лицензионного договора.

— Арбитражным судом установлено, что ЗАО «Эхо Москвы», имеющее лицензию на право использования произведений, входящих в репертуар РАО, не осуществляет радиовещание в городе Вологде и некоторых других городах. Компания «Эхо Вологды» принимает сигнал радиоканала «Эхо Москвы» через спутник и распространяет его на территории Вологды и Вологодской области на основании отдельного договора. В связи с этим ответчик как региональный вещатель обязан получить все необходимые документы (разрешения, лицензии, соглашения) для надлежащего исполнения указанного договора, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Авторство песен подтверждено экспертизой. Ответчик не представил доказательств получения разрешения на использование спорных произведений.

В итоге Арбитражный суд Вологодской области, а затем и Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд признали доказанным факт нарушения «Эхо Вологды» исключительных прав и взыскал с него в пользу РАО 120 тысяч рублей. Эти деньги будут выплачены авторам спорных музыкальных произведений.