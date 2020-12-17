«Эхо Вологды» обязали выплатить 120 тысяч рублей за ретрансляцию песен «The Beatles»

17.12.2020 [Общество]

Радиостанцию «Эхо Вологды» обязали выплатить «Российскому авторскому обществу» (РАО)  120 000 рублей за нарушение исключительных прав на ретрансляцию музыкальных произведений. С соответствующим иском РАО обратилось в арбитражный суд Вологодской области. 

В заявлении было указано, что «Эхо Вологды» с 4 по 6 марта 2019 года осуществляла ретрансляцию из эфира радиостанции «Эхо Москвы» ряд музыкальных произведений зарубежных исполнителей (в том числе из репертуара группы «The Beatles») без заключения лицензионного договора.

— Арбитражным судом установлено, что ЗАО «Эхо Москвы», имеющее лицензию на право использования произведений, входящих в репертуар РАО, не осуществляет радиовещание в городе Вологде и некоторых других городах. Компания «Эхо Вологды» принимает сигнал радиоканала «Эхо Москвы» через спутник и распространяет его на территории Вологды и Вологодской области на основании отдельного договора. В связи с этим ответчик как региональный вещатель обязан получить все необходимые документы (разрешения, лицензии, соглашения) для надлежащего исполнения указанного договора, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Авторство песен подтверждено экспертизой. Ответчик не представил доказательств получения разрешения на использование спорных произведений.

В итоге Арбитражный суд Вологодской области, а затем и Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд признали доказанным факт нарушения «Эхо Вологды»  исключительных прав и взыскал с него в пользу РАО 120 тысяч рублей. Эти деньги будут выплачены авторам спорных музыкальных произведений.

Тэги: авторские права

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