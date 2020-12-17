Великоустюгский музей-заповедник выиграл грант на создание онлайн-контента

Великоустюгский музей-заповедник выиграл конкурс «Общее дело» фонда Владимира Потанина и получит грант в сумме 998 420 рублей на реализацию своего проекта «Музейный отКЛИК». Деньги направят на приобретение специального оборудования для создания онлайн-контента и обучение сотрудников.

— В рамках проекта запланировано обучить работников музея технологиям создания онлайн-продуктов (фото-видеосъёмке, SMM), подготовить набор медиа-продуктов, провести апгрейд социальных сетей учреждения, сформировать фонд цифровых аудио и видеозаписей для хранения нового вида музейных предметов. Кроме того, будут созданы онлайн-продукты для людей с ограниченными возможностями здоровья: для слабовидящих, маломобильных и глухих посетителей. Для коллег из муниципальных музеев Вологодчины проведут вебинар по актуальным вопросам фондовой работы, а также организуют для музейщиков онлайн-консультирование, — сообщает пресс-служба регионального правительства.

Проект будет реализован до 20 июля следующего года.

На участие в конкурсе «Общее дело» в этом году было подано более 370 заявок от организаций из 70 регионов. К участию допустили 337 заявок. Экспертный совет определил 34 победителей: 18 в номинации «НКО. Технологии эджайл» и 16 в номинации «Музеи. Культура. Новая форма».