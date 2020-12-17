В Вологде сотрудница кафе перевела 15 тысяч рублей мошеннице, которая представилась её начальницей

17.12.2020 [Происшествия]

23-летняя вологжанка стала жертвой мошенников. Девушка обратилась в полицию и пояснила, что работает в кафе, накануне ей позвонила женщина, которая представилась её начальницей. Она сказала потерпевшей, что в заведении необходимо установить рекламную конструкцию, и попросила её одолжить 50 тысяч рублей, которые вернёт позднее. Работница сказала, что у неё есть только 15 тысяч рублей. Собеседница согласилась и назвала номер карты. Переведя деньги, вологжанка позвонила работодателю и поняла, что её обманули.

Всего за сутки полицейские зарегистрировали три заявления от жителей региона, пострадавших от мошеннических действий. Общая сумма ущерба составила более 150 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Тэги: дистанционное мошенничество

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